Dolar
40.99
Euro
47.86
Altın
3,372.95
ETH/USDT
4,632.80
BTC/USDT
112,617.00
BIST 100
11,477.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki

Ankara

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, insanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmediklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırıların yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırı olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta, sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım

Benzer haberler

Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki

Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım

Tekerlekli sandalyeye mahkum Gazzeli baba, çocuklarını doyurmak için "ölüm tuzaklarına" yiyecek almaya gidiyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Gazze'de yardım almaya giderken başından vurularak felç kalan 16 yaşındaki Muhenned adeta "iskelete" dönüştü

Gazze'de yardım almaya giderken başından vurularak felç kalan 16 yaşındaki Muhenned adeta "iskelete" dönüştü
İngiliz patolog, Gazze'deki sefaletin "bir halkın diğerine neler yapabileceğini" gözler önüne serdiğini söyledi

İngiliz patolog, Gazze'deki sefaletin "bir halkın diğerine neler yapabileceğini" gözler önüne serdiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet