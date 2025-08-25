Dolar
40.99
Euro
47.74
Altın
3,372.29
ETH/USDT
4,588.30
BTC/USDT
112,530.00
BIST 100
11,477.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'ın başkenti Tahran'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da sağlık çalışanları, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırıma devam eden İsrail'i protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ahmet Dursun  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
İran'ın başkenti Tahran'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Tahran Üniversitesi önünde toplanan sağlık çalışanlarından bir grup, İsrail'in Filistinlilere saldırısını protesto etti.

İran ve Filistin bayraklarıyla gösteri düzenleyen grup, "Gazze'yi kurtarın" "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Protesto sırasında basın açıklaması yapan İran Tıp Konseyi Başkanı Muhammed Reiszade, Gazze’yi “insan vicdanının mezarlığı” olarak niteledi.

Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda 20’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Reiszade, şunları kaydetti:

"Bugün, siyonist rejimin Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik yeni saldırısında, yaralılara yardım sağlayan 20'den fazla sağlık personeli şehit oldu. Görünen o ki Gazze'deki günlük katliam, halkın gözünde bir rakam haline gelmiş ve günümüz dünyasını utandırıp mahcup ediyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Reiszade, Tel Aviv'in işlediği suçlara karşı küresel vicdanın ayağa kalkması gerektiğini belirterek İsrail'in, Dünya Sağlık Örgütü ve Kızılhaç gibi uluslararası sağlık kuruluşlarından çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu müzakere süreçlerinde bir netice çıkması
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Benzer haberler

Avrupalı liderlerden İsrail'in Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepkiler

Avrupalı liderlerden İsrail'in Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepkiler

İran'ın başkenti Tahran'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

Trump, Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından "memnun olmadığını" belirtti

Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki

Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Tekerlekli sandalyeye mahkum Gazzeli baba, çocuklarını doyurmak için "ölüm tuzaklarına" yiyecek almaya gidiyor

Tekerlekli sandalyeye mahkum Gazzeli baba, çocuklarını doyurmak için "ölüm tuzaklarına" yiyecek almaya gidiyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet