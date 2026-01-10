Dolar
Dünya

İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı

İran ordusu, artan şiddet eylemleri karşısında “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı verdi.

Tolga Akbaba  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre İran ordusu, ülkede yaşanan protestolar ve son zamanlarda artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

