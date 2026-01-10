Dolar
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor -VTR-
logo
Dünya

Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela halkını sevdiğini, İran halkının da "özgürlüğe yaklaştığını" savundu.

Mücahit Oktay  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı

New York

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili yeni paylaşımlar yaparak, bu ülkelerin geleceğine dair yorumlarda bulundu.

Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını hatırlatan Trump, paylaşımında, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'da bir süredir devam eden gösterilere dikkati çektiği diğer paylaşımında, ABD'nin İran halkına "yardıma hazır olduğunu" belirtti.

Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

