Trump, Venezuela ve İran'daki gelişmelerle ilgili yorum paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela halkını sevdiğini, İran halkının da "özgürlüğe yaklaştığını" savundu.
New York
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Venezuela ve İran ile ilgili yeni paylaşımlar yaparak, bu ülkelerin geleceğine dair yorumlarda bulundu.
Venezuela petrolünün pazarlanmasına ilişkin petrol şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yaptığını hatırlatan Trump, paylaşımında, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela'yı yeniden zengin ve güvenli hale getiriyorum. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD Başkanı, İran'da bir süredir devam eden gösterilere dikkati çektiği diğer paylaşımında, ABD'nin İran halkına "yardıma hazır olduğunu" belirtti.
Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.