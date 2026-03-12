Dolar
44.12
Euro
51.06
Altın
5,156.66
ETH/USDT
2,028.80
BTC/USDT
69,461.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi.

Ahmet Dursun, Nuran Erkul Kaya  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi

Ankara

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

UKMTO, BAE'deki Cebel Ali Limanı'nın kuzeyinde bir konteyner gemisinin vurulduğunu bildirdi

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Cebel Ali Limanı'na yaklaşık 65 kilometre mesafede bir konteyner gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük bir yangının çıktığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Cebel Ali Limanı'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyindeki geminin kaptanının, "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulan konteyner gemisinde küçük bir yangının çıktığını, karanlık nedeniyle hasarın tam boyutunun tespit edilemediğini raporladığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm mürettebatın güvende olduğu ve şu anda çevresel bir etkinin bildirilmediği aktarıldı.

Yetkililerin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, gemilerin dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya raporlamaları tavsiye edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, Üsküp'te iftar programı düzenledi
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

Benzer haberler

Rusya ile ABD’li yetkililerin enerji piyasalarındaki krizi görüştüğü açıklandı

Rusya ile ABD’li yetkililerin enerji piyasalarındaki krizi görüştüğü açıklandı

İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi

Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu

İran'dan yapılan misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
NYT: İran'a saldırıların ilk 6 gününde ABD'nin maliyeti 11,3 milyar doları aştı

NYT: İran'a saldırıların ilk 6 gününde ABD'nin maliyeti 11,3 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet