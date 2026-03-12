İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi
İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi.
Ankara
İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.
UKMTO, BAE'deki Cebel Ali Limanı'nın kuzeyinde bir konteyner gemisinin vurulduğunu bildirdi
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Cebel Ali Limanı'na yaklaşık 65 kilometre mesafede bir konteyner gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük bir yangının çıktığını bildirdi.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, Cebel Ali Limanı'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyindeki geminin kaptanının, "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulan konteyner gemisinde küçük bir yangının çıktığını, karanlık nedeniyle hasarın tam boyutunun tespit edilemediğini raporladığı ifade edildi.
Açıklamada, tüm mürettebatın güvende olduğu ve şu anda çevresel bir etkinin bildirilmediği aktarıldı.
Yetkililerin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, gemilerin dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir faaliyeti UKMTO'ya raporlamaları tavsiye edildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.