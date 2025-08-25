Dolar
41.00
Euro
48.02
Altın
3,364.59
ETH/USDT
4,723.60
BTC/USDT
112,455.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEM Otoyolu’nun Küçükçekmece mevkisinde, kamyon ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durdu. - VTR
logo
Gündem

Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilikten ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Murat Ünlü  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ormanlık alana doğru yayılan alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracının getirildiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı teknolojinin tüm diğer alanlarında üzerimizdeki tahakkümü kıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı

Benzer haberler

Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi

Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’deki Antandros Antik Kenti’nde villadan vaftizhaneye çevrilen Roma yapısına rastlandı

Balıkesir’deki Antandros Antik Kenti’nde villadan vaftizhaneye çevrilen Roma yapısına rastlandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet