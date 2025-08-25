Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilikten ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir
Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana doğru yayılan alevlere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti.
Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracının getirildiği yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.