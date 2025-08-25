Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Özcan Yıldırım, Mesut Varol  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

