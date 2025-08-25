Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.