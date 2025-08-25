Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Gündem

Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Erol Değirmenci, Şaduman Türkay, Veysel Ensar Gökcegözog  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Veysel Gökcegöz - AA

İstanbul

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.​​​​​​​


