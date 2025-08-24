Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,783.00
BTC/USDT
115,393.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser verdi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi Fotoğraf: Hasret Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğinde Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği konserin başında Türkçe bir konuşma yapan Sami Yusuf, şunları söyledi:

"Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yusuf, konserde dünyanın farklı yerlerinden harika müzisyenlerle sahne almanın büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde." ifadesini kullandı.

Konserde sanatçıya Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan ünlü sanatçıların yanı sıra vokallerde Türkiye'den İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın eşlik etti.

Sami Yusuf, 2019'da çıkardığı ve çokça beğenilen "Nasimi" parçası ile konserin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca aynı parçayla konser sonunda bis yaptı.

Toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne alan sanatçı, yeni albümü "Ecstasy"i de ilk kez bu konserde tanıttı.

Her biri bu konsere özel düzenlenerek seslendirilen eserler arasında mehter müzisyenlerinin de eşlik ettiği "Between Sea and Sky", Mevlana ve Yunus Emre'nin sözlerinden esinlenen, katmanlı ritim ve melodilerle "In That Ocean", İspanyol şiirlerinin öne çıktığı ve Sami Yusuf'un ilk kez İspanyolca söylediği "Eterna" ve "Amada" parçaları yer aldı.

Bu iki parçaya flamenko sanatçısı Moro eşlik etti.

Yusuf, Fuzuli'nin sözleriyle bestelediği "The Meeting" (Buluşma) adlı eserini de Gazze'ye ithaf etti.

İş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da yer aldı.

Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı
Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı

Benzer haberler

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi

Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Sami Yusuf'un İstanbul konserine yoğun ilgi sebebiyle ek kontenjan açıldı

Sami Yusuf'un İstanbul konserine yoğun ilgi sebebiyle ek kontenjan açıldı
İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet