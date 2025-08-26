Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.87
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,481.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Gündem

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Fatma Nur Duman Arı  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken bugün yüzde 42,43 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Ömerli'de 38,75, Darlık'ta 54,07, Elmalı'da 61,1, Terkos'ta 47,25, Alibey'de 26,11, Büyükçekmece'de 43,24, Sazlıdere'de 39,14, Istrancalar'da 32,06, Kazandere'de 24,23, Pabuçdere'de 34,27 olarak kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan, kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı bugün itibarıyla 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 408,19 milyon metreküp su alındı.

Kente dün verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 26 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 70,42, 2016'da yüzde 54,02, 2017'de yüzde 63,96, 2018'de yüzde 63,91, 2019'da yüzde 60,69, 2020'de yüzde 48,92, 2021'de yüzde 59,38, 2022'de yüzde 59,66, 2023'te yüzde 30,64, 2024'te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü

Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı

Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da konser verdi
İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı

İstanbul'da son 65 yılın en kurak temmuzu yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet