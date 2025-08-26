Bursa'da bacağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Bursa
Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir karganın ağaçta iki gündür mahsur kaldığını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bacağı ağacın dalındaki ipe dolandığı anlaşılan kargayı kurtardı.
Susuz kaldığı için bitkin düşen karga, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.