Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,390.50
BTC/USDT
117,362.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Çanakkale ve İzmir'deki yangında yaralanan 15 küçükbaş hayvan Bursa'da tedavi ediliyor

Çanakkale ve İzmir'deki orman yangınından etkilenen 2 keçi ve 13 koyun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek tedaviye alındı.

Saliha Nur Köksal  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Çanakkale ve İzmir'deki yangında yaralanan 15 küçükbaş hayvan Bursa'da tedavi ediliyor Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve doğal afetlerden olumsuz etkilenen hayvanların gözlem altına alındığı Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne, saha ekiplerince geçen hafta Çanakkale ve İzmir yangınlarından kurtarılan 2 keçi ve 13 koyun getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk tedavileri de burada yapılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan küçükbaş hayvanlara Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde özenle bakılıyor.

İzmir, Bursa ve Bilecik yangınlarından kurtarılan 75'in üzerinde kedi ve köpek de buradaki çiftliğin yanında yer alan Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) kulübelerinde korunarak sahiplenilmeyi bekliyor.

HAYTAP Saha Sorumlusu Görkem Muhammet Şıpka, AA muhabirine, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından 2 keçi, Çanakkale yangınından ise 13 koyunu kurtardıklarını söyledi.

Hayvanların gerekli tedavi ve kontrollerinin veteriner hekimler tarafından Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yapıldığını aktaran Şıpka, "13 hayvanımızın vücudunda ağır yanıklar mevcuttu. İlaç tedavileri devam ediyor. Şu an durumları ilk geldikleri güne göre iyi. Daha da iyiye gidiyor." dedi.

"Güncel sağlık durumları iyi"

Şıpka, Çanakkale yangınının haberini aldıkları ilk anda oraya gittiklerini ve sahada görev yaptıklarını kaydetti.

Yangından kurtardıkları hayvanların sahipleriyle görüşüp nakil işlemlerini sağladıklarını anlatan Şıpka, şöyle konuştu:

"Veteriner hekimlerimiz burada, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde hazır beklediler. Nakille buraya getirdik. Hemen tedavilerine başlandı. Güncel sağlık durumları iyi, daha da iyiye gidiyor. Kontrollerine devam ediliyor. Tamamen iyileştikten sonra da ömür boyu burada kalacaklar."

Şıpka, yangınlarda hayvanların en azından bir kısmını kurtarabildikleri için oldukça mutlu olduğunu dile getirerek, bir canın hayata tutunmasını sağlamanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Orman yangınlarından sadece insanların etkilenmediğinin altını çizen Şıpka, "Karıncalar, böcekler yanıyor. Kaçamayan kaplumbağalarımız var. Can kaybını sadece insanların afetten etkilenmesi ya da hayata veda etmesi gibi düşünmeyelim. Türkiye büyük bir yer. Tüm canlılarla hep birlikte bir aileyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

Marmara Depremi'nden sonra 40 binden fazla afet haberinin kupürünü biriktirdi

Marmara Depremi'nden sonra 40 binden fazla afet haberinin kupürünü biriktirdi

Çanakkale ve İzmir'deki yangında yaralanan 15 küçükbaş hayvan Bursa'da tedavi ediliyor

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Yüksek sıcaklıkların etkisindeki Avrupa, orman yangınlarıyla boğuşuyor

Yüksek sıcaklıkların etkisindeki Avrupa, orman yangınlarıyla boğuşuyor
İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi
Yunanistan'da son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi

Yunanistan'da son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet