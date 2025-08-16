Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 183 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın, 17'si Vakıflı, 64'ü Hıdırbey ve 102'si Kapısuyu mahallelerinde inşası süren toplam 183 konutluk projeyi yerinde incelediği belirtildi.
Masatlı'nın, sağlam altyapı ve yüksek dayanıklılık standartlarıyla inşa edilen konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.
Açıklamada, deprem sonrası kırsal bölgelerde hayatın yeniden canlanması için yürütülen bu projelerle, vatandaşların hem güvenli hem de modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasının amaçlandığı kaydedildi.
