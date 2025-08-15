Dolar
Gündem

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hikmet Say  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde halasını ziyarete giden Ayaz Düzel, Samandağ Belediyesi sınırlarındaki Kurtderesi Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan Düzel, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda yaralanan çocuğun teyzesi Yeliz Düzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden sahipsiz köpeklerin toplatılması için yardım istediğini söyledi.

