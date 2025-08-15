Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Hatay
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde halasını ziyarete giden Ayaz Düzel, Samandağ Belediyesi sınırlarındaki Kurtderesi Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekiler tarafından kurtarılan Düzel, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Saldırıda yaralanan çocuğun teyzesi Yeliz Düzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden sahipsiz köpeklerin toplatılması için yardım istediğini söyledi.