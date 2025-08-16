Dolar
logo
Gündem

Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi

Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın (76) cenazesi toprağa verildi.

Ali Rıza Akkır, Onur Çadır  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Boğa için Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kardeşi Mehmet Boğa, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, ağabeyinin bürokraside en üst makama ulaşmasına rağmen kimseyi incitmediğini söyledi.

Ağabeyinin elinden gelen hizmeti yaptığını anlatan Boğa, "Ağabeyim için dua dışında bir şeyler yapmak isteyen varsa, Allah rızası için bir gariban sevindirsin. Susuza, hayvana, bir ağaca su versin." dedi.

Mehmet Boğa, daha sonra ağabeyinin cenaze namazını kıldırdı. Karaçulha Mezarlığı'na götürülen Boğa'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Sürücü tutuklandı

Törene katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Muğla'ya başsağlığı diledi.

Ali Boğa'nın ülkeye bürokrat ve milletvekili olarak büyük hizmetleri olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Çok üzücü bir kaza. Çevre yolundaki yaya geçidinde meydana geliyor. Çarpan vatandaş tutuklandı, adli süreç devam ediyor." dedi.

Cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, 24, 25. ve 26. Dönem Milletvekili Ömer Süha Aldan, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, siyasi parti temsilcileri, Boğa'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya, dün V.K'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
