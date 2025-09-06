Dolar
Gündem

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sabri Kesen, Osman Uras, Halil İbrahim Sincar  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Milas-Bodrum kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için geçici süreyle kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.

