Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla
Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Milas-Bodrum kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için geçici süreyle kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal İçören ve Gölbaşı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.
Bu arada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangından kurtarılan bir kaplumbağaya su verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.