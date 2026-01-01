Dolar
logo
Dünya

Amsterdam'da tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangın nedeniyle onlarca ev tahliye edilirken, yangın yerel saatle 13.05 itibariyle kontrol altına alındı.

01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Amsterdam'da tarihi Vondelkerk Kilisesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ekran görüntüsü - SM

Amsterdam

Amsterdam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 01.30 civarında çıkan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

İtfaiyecilerin güvenliği için Vondelstraat ile Amstelveenseweg arasındaki yaklaşık 90 hanede elektrik kesilirken, duman nedeniyle çevre sakinlerinin evlerine dönmemeleri tavsiye edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım ve yanan parçalar çevreye savrulurken kilise çevresindeki çok sayıda konut tahliye edildi.

Yangın yerel saatle 13.05 sularında kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına Hollanda Donanması, ülkenin en büyük vinciyle müdahale etti.

Bölgede oturanların yerel saatle 15.00 sularında evlerine dönmelerine izin verildi. Yetkililer, bölgedeki elektrik kesintisinin en az 4 saat daha süreceğini bildirdi.

Tahliye edilenler barınma merkezlerine alındı. Yangının kilisenin çatısına yayılması sonucu çatıdan parçalar koptu.

Yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Duvarlar ayakta kaldı

Sabah saatlerinde yapılan incelemede yetkililer, kilisenin duvarlarının ayakta kaldığını ve daha fazla çökmenin beklenmediğini aktardı.

Amsterdam'da çeşitli cemaat ve kuruluşların etkinlikleri için kullandığı 1872 yapımı tarihi kilisede, Özgürlük Kilisesi Topluluğu da ayinlerini düzenliyordu.

Hollanda genelinde yılbaşı olayları

Hollanda'nın birçok şehrinde yeni yıl kutlamalarında farklı yerlerde yangınlar çıktı.

Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, yılbaşı kutlamalarında çıkan olaylarda polisin Utrecht şehri yakınlarında kovaladığı silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği ve yasak olmasına rağmen birçok şehirde havai fişek kullanıldığı vurgulandı.

Yaşanan olaylarda araçlar ve binalarda hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, polisle çatışmalar yaşandığı ve 250 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Haberde, havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır olmak üzere, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden birinin 16, diğerinin 38 yaşında olduğunun aktarıldığı haberde, 16 yaşındaki gencin ölümüyle bağlantılı bir kişinin Nijmegen şehrinde gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, vakaların çoğunun havai fişek atılması sırasında gözlerinden yaralanan çocukların teşkil ettiği, gelecek yıl havai fişeğin tüm ülkede yasaklanmasının beklendiği kaydedildi.

