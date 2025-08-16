Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,392.50
BTC/USDT
117,400.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu işledikleri belirlenen ve adli makamlarca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçedeki adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 22 kilogram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, çeşitli ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş 49 peçete, 2 hassas terazi, bir pompalı av tüfeği ile 7 kartuş, 1 tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlarda 82 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Hatay Samandağ'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'ndaki iddialara tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak

Benzer haberler

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade işlemleri başladı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor
73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı

73 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 1695 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet