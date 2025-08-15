AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.
Büyükçekmece'de D-100 kara yolundaki aydınlatma direği fırtına nedeniyle yan yattı
D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA
Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı.
Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.