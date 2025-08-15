Balıkesir'de 4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 ve saat 13.13'de 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.13'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.