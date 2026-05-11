Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye’de uluslararası yatırım projelerini kolaylaştırdık

Dağlıoğlu, Türkiye’de uluslararası yatırım projelerini kolaylaştırdıklarını belirterek, “2003 yılından bu yana reformlara kararlılıkla devam ediyoruz. Her 18 ila 24 aylık dönemde yeni bir reform gündemi hazırlıyor, bunu uyguluyor, özel sektörden geri bildirim alıyor ve ardından yeni reform programımızı oluşturuyoruz.” dedi.

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu, Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Mathilde’nin başkanlığındaki heyet ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Dağlıoğlu, bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 700’ün üzerinde Belçikalı şirketin bulunduğunu ifade ederek, bu şirketlerin 2003 yılından bu yana gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu ve bu rakamı daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye’nin dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, “2003 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme oranımız yüzde 5,3 seviyesindedir. Türkiye, dayanıklıdır çünkü küresel ekonomik şoklar sırasında en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de uluslararası yatırım projelerini kolaylaştırdıklarını belirten Dağlıoğlu, ülkenin son derece iş dostu yatırım ortamı sunduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, "2003 yılından bu yana reformlara kararlılıkla devam ediyoruz. Her 18 ila 24 aylık dönemde yeni bir reform gündemi hazırlıyor, bunu uyguluyor, özel sektörden geri bildirim alıyor ve ardından yeni reform programımızı oluşturuyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye, bölgesel bir merkez haline geldi”

Burak Dağlıoğlu, Türkiye’de nitelikli insan kaynağının mevcut olduğuna işaret ederek, güçlü demografik yapısı ve genç nüfusunun büyük avantaj sağladığını ve bu genç nüfusun oldukça iyi eğitimli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de mavi yaka çalışanlardan teknik personele, teknisyenlerden mühendislere, yazılım geliştiricilerden orta ve üst düzey yöneticilere kadar ihtiyaç duyulan her seviyede insan kaynağının bulunduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, “Türkiye, dünyanın kesişim noktasında yer almaktadır. Üç kıtanın bağlantı noktasındayız. Aynı zamanda son derece bağlantılı bir ekonomiye sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde altyapı ve üstyapı yatırımlarına büyük kaynak ayırdık.” ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye’nin bölgesel merkez haline geldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikaları sayesinde bugün bölgesel bir merkez konumundayız ve küresel bir ekonomik güç olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca iki hafta önce finansal ve finansal olmayan teşvikleri içeren yeni bir destek paketi açıkladı.” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve Belçika, farklı alanlarda birbirini tamamlayan iki ekonomi”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye ile Belçika’nın farklı alanlarda birbirini tamamlayan iki ekonomi olduğunu belirtti.

Olpak, bir tarafta Belçika’nın çeşitli sektörlerde dünya çapındaki gücüne, diğer tarafta da Türkiye’nin Batı Avrupa ile Çin arasında konumlanan en büyük ekonomi, üretim ve AR-GE merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Nail Olpak, “Daha önce farklı başlıklardan söz edilmişti. Ben özellikle 4 alanı vurgulamak istiyorum. İlki olarak yatırım konusu, Belçikalı şirketleri, Türkiye’yi daha fazla bir üretim üssü ve ortak girişimler için bir platform olarak görmeye davet ediyoruz.” dedi.

İkinci olarak yeşil dönüşümün büyük önem taşıdığını dile getiren Olpak, Belçika’nın sürdürülebilirlik alanındaki yetkinliği ile Türkiye’nin hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörünün güçlü bir uyum yakalayabileceğini vurguladı.

Üçüncü alanın teknoloji ve inovasyon, savunma ve uzay sanayisi, son alanın da lojistik olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:

“Hepimiz görüyoruz ki günümüzde tek kesinlik belirsizliktir ve bu, iş dünyasının hiç hoşlanmadığı bir durumdur. Serbest ticaret anlayışı, artık yalnızca ekonomik bloklara değil aynı zamanda siyasi bloklara da dönüşmüş durumda. Bu yeni atmosferde 60 yılı aşkın süredir devam eden Türkiye-AB ortaklık sürecinin tamamen yeni bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Öncelikli olarak Türkiye’nin AB ile daha derin entegrasyonunu vurgulamak isterim. Ocak ayının sonunda biz, DEİK olarak, Financial Times’ta AB Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu liderlerine hitaben açık bir mektup yayımladık.”

Olpak, aynı amaç doğrultusunda geçen cuma günü Avrupa Günü vesilesiyle kendisinin ve AB üyesi ülkelerdeki 26 iş konseyi başkanının imzasını taşıyan açık mektubu De Tijd gazetesinde yayımladıklarını belirtti.

Aynısını Almanya ve Polonya’da da yaptıklarını, İspanya, İtalya, Hollanda ve Fransa’da da buna devam edeceklerini dile getiren Olpak, “Mesajımız, son derece nettir. Türk iş dünyası, Türkiye’nin Avrupa yolculuğunun arkasında güçlü bir şekilde durmaktadır.” diye konuştu.

AB’nin kurucu üyelerinden ve Brüksel’e yakınlığı bulunan Belçika’nın bu gündeme öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, “Sizin desteğinize ve sesinize güveniyoruz. Ayrıca tüm katılımcıları, European Business Summit işbirliğiyle Egmont Sarayı’nda 13 Ekim’de düzenleyeceğimiz bir sonraki AB-Türkiye İş Zirvesi’ne davet etmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Belçika Şirketler Federasyonu (FEB) Onursal Başkanı Rene Branders da “Bugün burada 200 şirketi temsil eden en az 400 Belçikalı katılımcıyla Türkiye’de bulunuyoruz.” dedi.

Bu şirketlerin birçoğunun yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Branders, kimya, yaşam bilimleri, otomotiv, savunma, uzay, gıda sanayisi, tekstil ve hatta mobilya sektörlerinden temsilcilerin burada yer aldığını dile getirdi.

Türkiye’nin Belçika için önemli bir ekonomik ortak olduğunu vurgulayan Branders, “İkili ekonomik ilişkilerimiz, uzun yıllara dayanan güçlü bir geçmişe sahiptir. Belçikalı şirketler, bugüne kadar ülkenize önemli yatırımlar yapmıştır.” diye konuştu.

Branders, Türk şirketlerinin de Belçika’yı Avrupa’nın merkezindeki ana yatırım platformu olarak tercih ettiklerini söyledi.