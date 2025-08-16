Dolar
Gündem

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 29 ilde jandarma tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını, 39'unun tutuklandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarımızda 49 şüpheliyi yakaladık, 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

