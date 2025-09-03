Dolar
İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları umreye uğurlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınını kutsal topraklara uğurladıklarını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca şehit yakınları umreye uğurlandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 21 ilden daha önce hiç umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınını dualarla kutsal topraklara gönderdiklerini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, "Elleri öpülesi şehit annelerimiz, şehit eşleri, şehitlerimizin kıymetli aileleri ne yaparsak yapalım, sizlerin hakkınızı ödememiz mümkün değil. Devletimiz, milletimiz sizlere ebediyen minnettardır. Allah hepinizden razı olsun, Rabb'im yapacağınız ibadetleri kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda uğurlama görüntülerinin bulunduğu bir videoya da yer verildi.

Videoda, Bakan Yerlikaya ile telefonda konuşan bir şehit yakını, "Sayın Bakan'ım, ben 80 küsur yaşındayım. Allah sizden razı olsun, Cumhurbaşkanı'mdan. Tabii ki önce Allah'ımızdan, bütün dualarım Kabe'de..." dedi.

Yerlikaya da "Cenab-ı Allah murat etti, öyle gidiyorsunuz. Biz sadece sebep olduk. Sizi çağıran Rabb'imiz. Dolayısıyla ona şükrediyoruz." görüşünü paylaştı.

Yerlikaya ile telefonda görüşen bir başka umre yolcusu ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum, kafile adına. Allah razı olsun. Hiç gitmeyen annelerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Siz vesile oldunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız vesile oldu. Bu kutsal topraklara gönderdiniz. Allah vatanımıza zeval vermesin. Ümmetsiz vatan olmaz, vatansız ümmet olmaz. Bu kutsal topraklara gönderdiğiniz için hepsinin adına sonsuz teşekkür ediyoruz."

Duygularını paylaşan şehit annesi de "Bu müjdeli haberi aldığımdan beri o kadar heyecanlıyım ki inanır mısınız hiç uyuyamadım. Allah bir değil bin kere razı olsun. Çok heyecanlıyım. Diyecek kelime bulamıyorum, boğazıma düğümleniyor. Çok mutluyum." dedi.


