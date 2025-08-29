Dolar
41.15
Euro
48.14
Altın
3,444.46
ETH/USDT
4,344.00
BTC/USDT
108,515.00
BIST 100
11,286.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları, e-Diyanet uygulamasıyla bir araya getirildi.

Fırat Taşdemir  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Bakan Kacır: Vatandaşlarımız geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan ulaşabilecekler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir

Yaz Kur'an kursları sona erdi

Yaz Kur'an kursları sona erdi
İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına 250 binden fazla öğrenci katıldı

İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına 250 binden fazla öğrenci katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet