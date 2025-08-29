Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları, e-Diyanet uygulamasıyla bir araya getirildi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.
Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.
Başkanlığın e-Diyanet uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.