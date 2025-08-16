Dolar
Gündem

Yaz Kur'an kursları sona erdi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Fırat Taşdemir  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Yaz Kur'an kursları sona erdi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığının her sene okulların yaz tatiline girmesiyle başlattığı yaz Kur'an kursları, ülkenin dört bir yanında binlerce çocuğun katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Başkanlıkça bu yılki teması, "Yazımda Kur'an var", "Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur'an" olarak belirlen kurs süresince çocukların hem manevi gelişimlerine hem de sosyal yönlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 30 Haziran-15 Ağustos tarihlerindeki yaz Kur'an kursları, yurt genelinde düzenlenen kapanış programlarıyla tamamlandı.

