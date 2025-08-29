Dolar
41.15
Euro
48.14
Altın
3,444.46
ETH/USDT
4,344.00
BTC/USDT
108,515.00
BIST 100
11,286.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" programı için İstanbul'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde 50 ülkeden 150 İslam aliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen program için İstanbul'da bulunan İslam alimleri ile Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz
Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı

Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet