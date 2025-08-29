Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Ankara

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara ve piknik yapılacak alanlara giriş yasağı süresinin uzatıldığını belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, Valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar düzenlenmiş olup girişleri serbest olan yerlerde dahil 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır. Ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle bu yasak 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmıştır."

