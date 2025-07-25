Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve piknik ateşi yakmak yasaklandı
Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını bildirdi.
Ankara
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek amacıyla kent genelinde 10 Haziran'dan itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.
Meteorolojik verilere göre gelecek günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.