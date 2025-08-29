Dolar
41.15
Euro
48.12
Altın
3,442.48
ETH/USDT
4,331.80
BTC/USDT
108,394.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Taksi esnafından İBB'nin açacağı taksi ihalesine tepki

İstanbul'da hizmet veren taksi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için 2 Eylül'de yapılacağını duyurduğu ihaleye tepki gösterdi.

Kenan Irtak  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Taksi esnafından İBB'nin açacağı taksi ihalesine tepki

İstanbul

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin 12 Haziran'da açtığı taksi plaka ihalesine İstanbul'da yalnızca 9 kişinin katılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Yıllarca emek verilerek edinilmiş taksi plakalarına "teneke" denilerek taksilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Can, "Taksi plaka ihalesinden gelecek para, İBB'nin özel halk otobüslerine borcunu kapatabilmesi için bir umut kapısı haline getirilmiştir." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Can, 9+1 koltuklu turizm taşıma adı altında faaliyet gösteren minibüslere yol belgesi verilerek korsan taşımacılığın meşrulaştırıldığını ve bu durumun taksilerin sayısını bile aşan korsan araç düzenine yol açtığını savunarak şunları kaydetti:

"Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanların reklamlarının İstanbul'un cadde ve sokaklarında sergilenmesine izin vererek, taksiciyi kurda, kuşa yem etmişlerdir. Şimdi ise reklam şirketlerine büyük paralar ödeyerek aplikasyon kullanma dayatmalı ve 29 yıl kiralık plaka ihalesi köpürtülmek istenmektedir. Maksat İstanbulluya hizmet değil ranttır. İstanbul'a getirilmek istenen bu sistem Türkiye'nin hiçbir yerinde mevcut değildir. İstanbul'da korsan bitirilmediği sürece taksi sayısında artış yapılması ekonomik kriz içindeki mevcut taksi esnafının mağduriyetinin artmasına sebep olacaktır."

Can, İstanbul'da esas sorunun taksi sayısı değil, yüzde 85'lere varan ve İBB'nin çözüm bulamadığı trafik yoğunluğu olduğunu ifade etti.

Fahrettin Can, 2 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye tepki göstererek, "Yıllardır kara propagandayla yıpratılan ve yoksulluk sınırının altına itilen, hakları korunmayan taksici esnafının 2 Eylül'de yapılacağı duyurulan plaka ihalesine de ilgi göstermemesi kaçınılmazdır. Mağdur edilen taksicinin yanında duran İstanbullu da bu haksızlığa sessiz kalmayacak, güvenmediği İBB yönetiminin ihale çağrılarına itibar etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
DMM "Bakan Güler'in beraberindeki generalle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde masa taşıdığı" iddialarını yalanladı
İstanbul'da hafta sonu trafikte "Triatlon Şampiyonası" düzenlemesi
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı Ayasofya'da sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Benzer haberler

Taksi esnafından İBB'nin açacağı taksi ihalesine tepki

Taksi esnafından İBB'nin açacağı taksi ihalesine tepki

Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki

İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı

İstanbul Valiliğinden sahipsiz köpeklerin toplatılması kararı

İstanbul Valiliğinden sahipsiz köpeklerin toplatılması kararı

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı
İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor

İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet