Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

Ağrı'da yeni adalet binasının ihalesi 30 Ekim'de yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı yeni Ağrı Adalet Binası ihalesinin 30 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Ağrı'da yeni adalet binasının ihalesi 30 Ekim'de yapılacak

Ankara

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için atılan adımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Vatandaşların adalete açılan kapısı olan yeni adalet binalarıyla fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı yeni Ağrı Adalet Binamızın ihalesini 30 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Ağrı Adalet Binamız 29 bin 302 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 72 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 27 duruşma salonu, 150 kişilik toplantı ve konferans salonu, toplam 220 araçlık otoparktan oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız binamızın adalet teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

