Gündem

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma ekiplerince yakalandığını belirtti.

Operasyonda, 225 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını, 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonların Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal medya platformları üzerinden sahte 'motosiklet' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi' ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 milyon lira değerinde, 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu."

Operasyonları gerçekleştiren, Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz." ifadesini kullandı.

