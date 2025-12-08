Dolar
Gündem

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Göksel Cüneyt İğde  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Düzce

Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

