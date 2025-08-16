Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,391.30
BTC/USDT
117,600.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, orman yangınlarından etkilenen alanlarda 2025-2026 döneminde avlanmanın yasaklandığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Next Sosyal'deki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, ekosisteme zarar vermesi yanında, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da CNN Türk televizyonunda katıldığı programda av yasağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orman yangınlarının, o bölgelerdeki yaban hayatını etkilediğine dikkati çeken Yumaklı, "Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu
Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Fethiye'de kazada hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Boğa'nın cenazesi defnedildi
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

Benzer haberler

Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı

İzmir'de bir evde başlayıp çevredeki konutlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Marmara Depremi'nden sonra 40 binden fazla afet haberinin kupürünü biriktirdi

Marmara Depremi'nden sonra 40 binden fazla afet haberinin kupürünü biriktirdi
Çanakkale ve İzmir'deki yangında yaralanan 15 küçükbaş hayvan Bursa'da tedavi ediliyor

Çanakkale ve İzmir'deki yangında yaralanan 15 küçükbaş hayvan Bursa'da tedavi ediliyor
Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet