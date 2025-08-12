Dolar
40.73
Euro
47.34
Altın
3,349.40
ETH/USDT
4,283.60
BTC/USDT
118,387.00
BIST 100
10,942.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hatay'da iki barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle "kritik seviye"de

Hatay'da su şebekelerini besleyen Karaçay ve Yayladağı barajlarının doluluk oranı, kuraklık nedeniyle "kritik seviye" olan yüzde 16'ya geriledi.

Mehmet Bayrak  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Hatay'da iki barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle "kritik seviye"de Fotoğraf: Mehmet Bayrak / AA

Hatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı.

Kuraklık nedeniyle, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barajdaki doluluk oranı, geçen yıl ağustosta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.

Kentte içme ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustosta yüzde 90 olan doluluk oranı yüzde 16'ya düştü.

"Cüzi miktar suyumuz kaldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, Hatay'ın bu yıl en az yağış alan il olduğunu söyledi.

Barajların su seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Öntürk, "Karaçay Barajı'nda 9 milyon metreküp su kaldı. Bunun 3,5 milyon metreküpü zemin için mecburi tuttuğumuz rezerv su. Yani çok cüzi miktar suyumuz kaldı. Ekiplerimizle gece gündüz çalışma yaptık, yapıyoruz. Durumun bu noktaya geleceğini görüyorduk." diye konuştu.

Öntürk, içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada ciddi zorlukla karşılaştıklarını, kuraklıkla mücadele konusunda seferberlik ilan ettiklerini anlattı.

Göreve geldiklerinde ekstra planı olmayan, yatırımsız, bakımsız ve çökmüş su altyapısıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Öntürk, "Önümüzdeki süreçte Ankara'ya giderek bakanlarımızla görüşeceğiz. Hatay'ın gelecek 50 yıllık su planıyla ilgili planlarımızı devreye sokmak için desteklerini isteyeceğiz." dedi.

"Ne kadar kaptaj varsa açtık, eski depoların hepsini sistemin içerisine soktuk"

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeline gayretlerinden dolayı teşekkür eden Öntürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar vatandaşımıza büyük sıkıntı çektirecek ya da kesintiye gidecek işin içerisinde olmadık. 150'nin üzerinde kuyu açtık ama depremden dolayı açtığımız her kuyu için içilebilir raporu çıkmıyor. Geçmişten kalan ne kadar kaptaj varsa açtık, eski depoların hepsini sistemin içerisine soktuk. Büyük bir mücadeleyle ekim ayına kadar süreyi zorlayacağız. Vatandaşlarımıza sıkıntı çektirmemek için ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz."

Öntürk, suyun tasarruflu kullanılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada bize düşen, tarımsal sulamada vahşi sulamayı bırakmamız, çok su tüketen ürünleri bırakmamız, kullanım sularımızda kesinlikle tasarruf yoluna gitmemiz lazım. Toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Her aile, birey, eğitim kurumu ve sivil toplum örgütünün bu konuda toplumu bilinçlendirmesi lazım çünkü geleceğin problemi su olacak. Suya iyi bakmamız lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Benzer haberler

Hatay'da iki barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle "kritik seviye"de

Hatay'da iki barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle "kritik seviye"de

Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Eren Bülbül ile şehit olan Ferhat Gedik'in kardeşi, ağabeyini çalışkanlığıyla hatırlıyor

İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki

İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki
Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü

Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet