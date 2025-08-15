Dolar
40.90
Euro
47.83
Altın
3,342.89
ETH/USDT
4,635.70
BTC/USDT
119,004.00
BIST 100
10,847.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Hatay Kırıkhan'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 61 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Hatay Kırıkhan'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor Fotoğraf: Hatay Valiliği

Hatay

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Masatlı'nın, 11'i Kızılkaya, 26'sı Camuzkışlası, 9'u Kaletepe ve 15'i Narlıhopur mahallelerinde inşası süren toplam 61 konutluk projeyi yerinde incelediği belirtildi.

Masatlı'nın, afetlere dayanıklı şekilde inşa edilen yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sonrası kırsal bölgelerde hayatın normale dönmesi için yürütülen bu projelerin, vatandaşların hem güvenli hem de modern yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına 250 binden fazla öğrenci katıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: İstanbul’da 335 milyar liranın üzerinde sağlık yatırımı yapılacak
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
Balıkesir'de 4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

Balıkesir'de 4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Balıkesir'de 4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Hatay Kırıkhan'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Parklara konulan "acil durum konteynerleri" hayat kurtaracak

Parklara konulan "acil durum konteynerleri" hayat kurtaracak
"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor
AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet