İzmir'de bir evde başlayıp çevredeki konutlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan ve çevredeki konutlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
1. Kadriye Mahallesi 628. Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki 3 eve sıçrayarak hasar oluşturdu.
Yangın sırasında bir kişi, polis gözetiminde evinin alevlerin etkilemediği bölümüne girerek değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.