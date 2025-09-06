Dolar
Gündem

İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresine ilişkin açıklama

İZSU, Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kesintiye ilişkin, "Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Mustafa Güngör  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
İzmir
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan yazılı açıklamada, İzmirgaz ekipleri tarafından içme suyu şebekesine hasar verilmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi zorunluluğunun oluştuğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır."

İZSU'nun internet sitesinde doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışmasının başlatıldığı, bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisinin yapılacağı duyurulmuştu.

İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresine ilişkin açıklama
