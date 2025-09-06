İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresine ilişkin açıklama
İZSU, Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kesintiye ilişkin, "Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır." açıklamasında bulunuldu.
İzmir
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır."
İZSU'nun internet sitesinde doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışmasının başlatıldığı, bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisinin yapılacağı duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.