AJet'in İzmir-KKTC uçuşları başlıyor
AJet, İzmir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşların 26 Ekim'de başlayacağını açıkladı.
İstanbul
AJet'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'den KKTC'ye 26 Ekim'de başlayacak ve haftanın her günü yapılacak uçuşların 1000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu duyuruldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı