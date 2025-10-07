Dolar
Ekonomi

AJet'in İzmir-KKTC uçuşları başlıyor

AJet, İzmir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşların 26 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Gökhan Yılmaz  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
AJet'in İzmir-KKTC uçuşları başlıyor

İstanbul

AJet'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'den KKTC'ye 26 Ekim'de başlayacak ve haftanın her günü yapılacak uçuşların 1000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu duyuruldu.

