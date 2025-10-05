Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,538.50
BTC/USDT
122,818.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
logo
Ekonomi

THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2,1 milyon yolcu taşımayı planlıyor.

Gökhan Yılmaz  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

İstanbul

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ile KKTC arasında güçlü hava köprüsünü kuran şirket, haftalık 152 seferle ada yolcularına hizmet veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yılın sonuna kadar 2,1 milyon yolcunun adaya ulaştırılması hedefleniyor.

Yolcu trafiğini geçen yılın ilk 2 ayına kıyasla 2025'te yüzde 22,5 yükselten THY'nin KKTC destinasyonuna talep adaya yönelik tanıtım faaliyetleriyle hızla artıyor.

KKTC'nin turizminin geliştirilmesine büyük önem atfeden ve bu yönde çalışmalar yapan bayrak taşıyıcı hava yolu, kültür turları kapsamında çalıştığı acentelere yıl süresince avantajlı uçak biletleri fırsatı sağlıyor.

"Ada Kıbrıs" projesine THY'den tam destek

"Ada Kıbrıs" tanıtım projesini destekleyen THY, bu kapsamda birçok notadan adaya indirimli seferler düzenliyor.

THY, bu kapsamda KKTC ile İstanbul ve Londra arasında seyahat eden yolcular için özel ücretlerle günde 2 sefer düzenliyor.

Geçen yıl, "KKTC kültür turu" paketlerini uygulamaya alan şirket, geçen yıl kültür turu projesi kapsamında 4 bin yolcu taşıdı. Bu yıl hedef 10 bin yolcu olarak belirlendi.

THY, İstanbul ve Antalya havalimanlarından, AJet ise Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Mersin Çukurova havalimanlarından Ercan Havalimanı'na çıkışlı uçuşlarla Kıbrıs'a yolcu taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
"6-7 Ekim olayları"nın üzerinden 11 yıl geçti
Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükseltilecek

Benzer haberler

THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak

THY ile Gulf Air, birçok alanda işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

DEİK Başkanı Olpak, THY'nin Boeing alımının ticaret dengesi olarak değerlendirmesinin doğru olmadığını söyledi

DEİK Başkanı Olpak, THY'nin Boeing alımının ticaret dengesi olarak değerlendirmesinin doğru olmadığını söyledi
THY: Boeing'den toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildi

THY: Boeing'den toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildi
AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet