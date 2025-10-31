Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4,1 büyüklüğünde, saat 07.18'de 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Depremlerin 13.58 ve 12.9 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.​​​​​​​

