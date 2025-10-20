Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Amman’da Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası turnuvası heyecanı

Ürdün’ün başkenti Amman’da, Türk Hava Yolları (THY) Dünya Golf Kupası, iş dünyasından çok sayıda ismi ve golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Turgut Alp Boyraz  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Amman’da Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası turnuvası heyecanı

Amman

Bu yıl ilk kez düzenlenen Amman etabının şampiyonu Michael Sharaiha, 31 puanla Türkiye’de yapılacak Büyük Final’e katılma hakkı kazandı. “Closest to the Pin” ödülü erkeklerde Iyad Zawaideh, kadınlarda Anja Matzken’e verildi. “Gross” kategorisinin birincisi Amer Radee oldu.

THY Amman Müdürü Dr. Taner Erim, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Amman’daki Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası turnuvası büyük bir başarıyla tamamlandı. Kazananımız Michael Sharaiha’yı tebrik ediyor, Türkiye’deki finalde başarılar diliyoruz.” dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın büyük finali bu yıl Antalya’daki Gloria Golf Club’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Türkiye’deki final için THY Business Class konforuyla seyahat edecek.

THY’nin son 10 yılda düzenlediği Turkish Airlines Open ve Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası, Antalya’yı dünyanın önde gelen golf merkezlerinden biri haline getirdi. Bu yılki turnuvanın ana destekçisi Gloria Hotels & Resorts oldu.

Türk Hava Yolları Dünya Golf Kupası (Turkish Airlines World Golf Cup), 2013 yılından bu yana düzenleniyor. Amman etabı, toplam 130 turnuvadan 115'incisi olarak gerçekleştirildi ve bugüne kadar 10 bini aşkın oyuncu bu organizasyonda yarıştı.

