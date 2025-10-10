Dolar
41.82
Euro
48.38
Altın
3,980.93
ETH/USDT
4,359.50
BTC/USDT
121,656.00
BIST 100
10,692.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a geldi.

Gökhan Yılmaz  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı Fotoğraf: Ali Akyasan/AA

İstanbul

Aktivistlerin tahliyesi için Ürdün'den özel seferle havalanan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Apronda, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan aktivistler, otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" iddiasını yalanladı
İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
"Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski sürücü belgesini yenileme tarihine ilişkin hatırlatma
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli adliyede

Benzer haberler

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini Türkiye'ye getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı

Spor dünyası, İsrail'in Gazze'de 2 yıl süren soykırımına sessiz kalmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Sumud Filosu'ndaki İngiliz aktivist Hussain, İsraillilerin İngiliz diplomatlara kötü davrandığını söyledi

Sumud Filosu'ndaki İngiliz aktivist Hussain, İsraillilerin İngiliz diplomatlara kötü davrandığını söyledi
Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor

Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor
THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması

THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet