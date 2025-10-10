Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşın özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Tuğba Altun  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

