Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,459.05
ETH/USDT
3,166.80
BTC/USDT
91,626.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail gazetesine göre Tel Aviv, 6 cephede yeni saldırı senaryosuna hazırlanıyor

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın yanı sıra İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsayan 6 cephede yeni saldırılar başlatma olasılığına hazırlandığı iddia edildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız, Mahmut Nabi  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İsrail gazetesine göre Tel Aviv, 6 cephede yeni saldırı senaryosuna hazırlanıyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından İsrailli yetkililerle "hassas bir güvenlik toplantısı" gerçekleştirdi.

Haberde, Netanyahu'nun Washington'daki temasları sonucunda "tüm sahalarda askeri eylemlerini serbestçe sürdürmesine" yönelik sağlandığı belirtilen mutabakatları aktardığı, bahsi geçen "tüm sahaların" ise Gazze Şeridi, Batı Şeria, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsadığı kaydedidi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tel Aviv'deki güvenlik kurumlarında "ordunun söz konusu sahaların her birinde, bazı bölgelerde aşamalı bazılarında ise eş zamanlı askeri eylemler yürütmesini öngören senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğü" öne sürüldü.

İran'daki protestolar ve beklentiler

Gazete, İran'da kötüleşen ekonomik koşullara karşı düzenlenen protestoların İsrail'deki karar alma süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldiğini yazdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İran'daki gelişmeler karşısında temkinli bir tutum sergilediği belirtildi.

Protestoların ülke geneline yayılmasına rağmen mevcut dalganın tek başına İran'daki yönetimi devirecek güçte olmadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey İsrailli yetkililer, "İran gibi bir ülkede rejimi düşürmek için birden çok faktöre ihtiyaç var. İran'da da henüz bu faktörler oluşmamıştır. Mevcut değişimler de İsrail'i beklenmedik radikal senaryo veya gelişmelere hazırlıklı olmaya mecbur kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, İsrail askeri istihbaratının, 2024 sonunda Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin devrilmesine benzer ani gelişmeleri kaçırmamak amacıyla İran'a odaklandığı aktarıldı.

İsrail'in olası bir saldırı öncesinde kilit hedeflere ilişkin istihbarat toplamayı sürdürdüğü ve İran'dan gelebilecek büyük çaplı balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin son aylarda çeşitli kanallar aracılığıyla İran'a "saldırı niyeti olmadığı" yönünde mesajlar ilettiği, ancak İranlı yetkililerin bu açıklamalara güvenmediği aktarıldı.

Lübnan'a saldırı ne zaman olacak?

Gazete, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırı planının hazır olduğunu ancak İran'da yaşanan protestolar nedeniyle bu planın uygulanmadığı yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun bu konuda Trump'tan "yeşil ışık" aldığı, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamladığı ve kararın büyük ölçüde zamanlamaya bağlı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın şu anda "önceki gücünün yaklaşık yüzde 20'siyle faaliyet gösterdiği" iddia edildi.

Haberde, Gazze, Batı Şeria, Yemen ve Suriye'ye ilişkin İsrail'in mevcut değerlendirmelerine dair ayrıntı verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
TDK Türkçe Sözlük 2025 arama verilerini paylaştı
Türkiye ile Malezya arasında anlaşmalar imzalandı
DMM "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadığını bildirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 694 dönüm araziye el koydu

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 694 dönüm araziye el koydu

İsrail gazetesine göre Tel Aviv, 6 cephede yeni saldırı senaryosuna hazırlanıyor

BM, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da "ırk ayrımcılığı" yapmakla suçluyor

İİT, İsrail'in Somaliland kararı nedeniyle 10 Ocak'ta olağanüstü toplanıyor

İİT, İsrail'in Somaliland kararı nedeniyle 10 Ocak'ta olağanüstü toplanıyor
İran: Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok

İran: Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok
İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'te yasa dışı 3 bin 401 konut inşası için ihale açtı

İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'te yasa dışı 3 bin 401 konut inşası için ihale açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet