Dolar
41.83
Euro
48.42
Altın
3,991.81
ETH/USDT
4,329.10
BTC/USDT
121,441.00
BIST 100
10,733.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölgedeki son duruma ilişkin Gazze Şeridi'ni gören Sderot’tan yayındayız. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından son duruma ilişkin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'ndan yayındayız. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Filistinliler güneyden kuzeye gitmek için Reşid Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
logo
Yaşam

Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor

Türkiye'de bulunduğu için İsrail'in 8 Ekim saldırılarından sonra ülkesine dönemeyen ve Konya'da yaşayan Said İnmilad, ateşkes anlaşmasıyla bir an önce ailesine kavuşmak istiyor.

Abdullah Doğan  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Gazze'nin Sudani Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası elektrik mühendisi 47 yaşındaki İnmilad, İsrail'in 8 Ekim 2023'teki saldırılarından 4 gün önce iş görüşmesi gerçekleştirdiği Konyalı firmanın daveti üzerine ülkesinden ayrıldı.

Türkiye'de bulunduğu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle ülkesine dönemeyen İnmilad, iki yıldır kaldığı Konya'da ailesinin özlemiyle yaşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konya'da bir sanayi sitesindeki firmada çalışan İnmilad, Gazze Şeridi'ndeki kamplarda yaşayan ailesiyle zaman zaman telefonda görüşüyor.

Gözü yaşlı baba, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail saldırısında bacağından yaralanan oğlu İbrahim ile görüştü.

Hayatından endişe ettiği ailesinden 2 yıldır ayrı yaşıyor

Elektrik mühendisi İnmilad, AA muhabirine, ailesinden uzak Konya'da 2 yıl geçirdiğini söyledi.

Her gün internet imkanı buldukça eşi ve çocuklarıyla görüştüğünü anlatan İnmilad, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

İnmilad, saldırıların bitmesinin, gıda ve ilaçların Gazze'ye girmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ne zaman savaş biterse o zaman mutlu olacağız. Bugün bile bombardıman sürdü. Oğlum ile bugün de görüştüm. Bacağından yaralandı. İki çocuğum yaralı, ailem ne zaman, nasıl Gazze'den çıkacak merakla bekliyorum. Durumları iyi hamdolsun. Yemek yok, ilaç yok. İki yıl, hayatımda çok zor geçti. Bir gün 1 yıl gibi geliyor. Bugüne kadar Mısır ve Ürdün üzerinden dört kez gitmek istedim ama engellendi. Aileme kavuşmak için güzel haberler bekliyorum."

Gazze'de sahip olduğu ev, araba ve iş yerinin İsrail'in saldırılarında yerle bir olduğunu aktaran İnmilad, ailesinin birçok kez yer değiştirdiğini, kamplarda yaşam mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta hava erken soğuduğu için toprak donmadan patatesler el birliğiyle hasat ediliyor
Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Basra kentinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi
THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması
MSB: Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü göreve hazırdır

Benzer haberler

Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor

Gazzeli baba ailesine kavuşmak için heyecanla ateşkes sürecini bekliyor

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor

Gazze’de ateşkes devreye girdi

ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi
Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda

Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda
MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı

MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet