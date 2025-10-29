Dolar
logo
Ekonomi

AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası

AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar satışa sunulacak ve sadece AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, "Basic" sınıfı biletlerde geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
