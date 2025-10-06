Dolar
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü ifade ederek, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 6–7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar, KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olarak bulunmasının önemine dikkat çekerek, teşkilata üye ülkeler ile ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi.

Jeopolitik ve jeostratejik olarak KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki kökleşen varlığının Türk devletleri için önemine vurgu yapan Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 12. Zirvesi'nde KKTC'nin bir kez daha kendi bayrağı ve anayasal adı ile temsil edileceğini belirtti.

Tatar, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini her gün biraz daha ileriye götürdüğünü anlatarak, "Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor. Özellikle 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'ın KKTC'ye olan ilgisi bu anlayışın hem orada hem de KKTC'de pekişmesine yol açtı. Sadece Azerbaycan ile değil diğer birlik üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi daha ileriye taşıma çabasındayız." ifadelerini kullandı.

