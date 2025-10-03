Türkiye'nin TDT Temsilciliğine atanan Büyükelçi Ekici, güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Ufuk Ekici, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Haziran'da TDT Daimi Temsilciliği görevine getirilen Büyükelçi Ekici için, İstanbul'daki TDT Sekretaryası'nda güven mektubu takdim töreni düzenlendi.
Büyükelçi Ekici, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e sundu.
Ömüraliyev ve Ekici, TDT'nin gündemindeki konular, Teşkilat kapsamındaki işbirliği çalışmaları ve Azerbaycan'da yapılacak 12. TDT Zirvesi'ne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin TDT'ye daimi temsilci atamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti’nin Daimi Temsilcisi atanmıştı, bugün ise Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni atanan Daimi Temsilcisi güven mektubunu sundu. Bu gelişmeyi çok değerli buluyoruz. Çünkü bu durum teşkilatımıza hem güç hem de yeni bir ivme kazandırıyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca bugün TDT’nin temelini atan Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 16 yıl geçtiğini kaydeden Ömüraliyev, "Son yıllarda işbirliğimiz giderek arttı. Şu anda 40’tan fazla alanda birlikte çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, bizim sloganımız 'Birlikte daha güçlüyüz'. İnanıyorum ki, ortak çabalarımızla çok daha fazlasını başarabiliriz. Daimi Temsilcilerimizin de bu sürece önemli katkılar sağlayacağına eminim." değerlendirmesini yaptı.
Ömüraliyev, Türkiye'nin TDT'ye daimi temsilci atamasının TDT'ye kurumsal açıdan büyük avantaj sağlayacağını belirterek, "Çünkü artık işler daha hızlı ilerleyecek ve bürokratik süreçler azalacak. Önceden her konuyu merkeze iletmek gerekiyordu. Şimdi ise Daimi Temsilcilerimizin fiziken bize daha yakın olmaları sayesinde iletişim hızlanacak ve kararları çok daha etkin şekilde alabileceğiz. Ayrıca deneyimli Daimi Temsilcilerimizin aramıza katılmasından da çok memnunuz. Bu bizim için gerçekten çok önemli." diye konuştu.
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, yakında diğer üye ülkelerden de temsilcilerin atanmasını beklediklerini ifade etti.
"Kardeş halkların bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri önemli"
Büyükelçi Ekici de, Kazakistan'daki üç yıllık görevinin ardından benzer bir göreve getirilmiş olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Ekici, "O coğrafyayla tanıştıktan sonra zaten coğrafyayla ayrılmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde takip etmek, bir nebze de olsa katkı sağlamak benim için mutluluk verici bir görev olacak. Elimden geldiği kadar aile meclisimize katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bu coğrafyanın geleceğinin "büyük" olduğunu vurgulayan Ekici, "Yaklaşık 4,5 milyon kilometrekarelik bir alan. 170-180 milyon nüfus. Gayrı Safi Milli Hasıla bakımından 1 trilyon doların üzerinde. Hatta satın alma paritesine göre 4 trilyon doların üzerinde bir ekonomik güç. Dolayısıyla geleceği olan bir coğrafya." değerlendirmesini yaptı.
Ekici, "Kardeş ülkelerin, halkların bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri önemli." dedi.
Şiarlarının dilde, fikirde ve işte birlik olduğunu kaydeden Ekici, bu şiar ve ilke doğrultusunda daimi temsilci olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Türkiye'nin TDT'deki rolüne de değinen Ekici, Türkiye'nin, kardeş halkların bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle bu ülkelerle ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar attığını, birçok inisiyatife öncülük ettiğini ve Türkiye'nin TDT ülkeleriyle ilişkisini birçok alanda geliştirdiğini söyledi.
Büyükelçi Ekici, "Kardeş halklar, devletler gördüğüm kadarıyla bu yönde de benzer adımlar atma ve aynı kulvarda yürüme bakımından Türkiye ile birlikteler. Bu beni tabii memnun ediyor, sevindiriyor. Birlikte tabii ki geleceğe yönelik daha da güçlü adımlarla devam edeceğiz. Türkiye'nin burada önemli ve tarihi bir rolü var. Bu rolün farkındayız." değerlendirmesini yaptı.
TDT nezdindeki ilk daimi temsilci olarak mayıs ayında Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev atanmış ve temmuz ayında Ömüraliyev'e güven mektubunu sunmuştu.
Türk Devletleri Teşkilatı, 2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla kurulurken, söz konusu Anlaşma uyarınca her üye devletin Teşkilat nezdinde kendi daimi temsilcisini atama hakkı bulunuyor.