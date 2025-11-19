Dolar
Dünya

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Kızılay Ağı toplantısı yapıldı

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin Kızılay kurumlarının oluşturduğu Türk Devletleri Kızılay Ağının toplantısı yapıldı.

Ruslan Rehimov  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Azerbaycan'da, Türk Devletleri Kızılay Ağı toplantısı yapıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakü'de Azerbaycan Kızılay Başkanı Novruz Aslanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kırgızistan Kızılay Başkanı Çingiz Cakıpov, Kazakistan Kızılay Başkanı Erkebek Argınbayev, Türkmenistan Kızılay Başkanı Maral Acilova, KKTC Kızılay Başkanı Sezai Sezen, Özbekistan Kızılay yetkilisi Zafarcon Rahmanov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantıda, 2025 yılında hayata geçirilen ortak faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu, olası işbirlikleri değerlendirildi.

Türk coğrafyasındaki insani yardım ve kalkınma alanlarındaki ortak önceliklerin ele alındığı toplantıda, 2026 yılı stratejik hedeflerinin belirlenmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı sonunda, Türk Devletleri Kızılay Ağı dönem başkanlığının Azerbaycan'a geçmesine karar verildi ve bildiri imzalandı.

Bildiriye göre, üye ülkelerin ilgili kuruluşları arasında karşılıklı işbirliği ve insani dayanışma teyit edildi.

Kuruluşlar, bilgi ve tecrübe paylaşımını genişletecek, ortak insani projeler hayata geçirecek, afet ve acil durumlara koordineli müdahale kapasitesini artıracak ve aralarındaki dayanışmayı pekiştirecek.

Türk Devletleri Kızılay Ağı

TDT üyesi ülkelerin Kızılay derneklerini bir araya getiren bölgesel bir insani yardım platformu olan Türk Devletleri Kızılay Ağı, 10 Ekim 2024'te Bişkek'te kuruldu.

Türk dünyasında ortak insani müdahaleyi güçlendirmeyi, bölgesel dayanışmayı artırmayı ve ulusal dernekler arasında işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan Türk Devletleri Kızılay Ağı'nın sekretaryası, Türk Kızılay bünyesinde Ankara'da faaliyet gösteriyor.

