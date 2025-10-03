Türk Devletleri İşbirliği Günü'nde İstanbul ile Ankara'daki bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü
Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara'daki bazı simge yapılar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bayrağının rengi olan turkuaz ile ışıklandırıldı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının girişimiyle 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuleleri, TDT bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Öte yandan, Ankara'da turkuaz renge bürünen Atakule'de üye devletlerin bayrakları, TDT bayrağıyla sergilendi.
3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı, bu yıl 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.